Poltekpar Makassar Menggelar English Camp di Malino

Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menggelar kegiatan english camp yang berlokasi di Malino pada tanggal 22 -23 november 2019.

Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Ibu Dr.Hj Ratna, M.Pd selaku Pudir III bidang kemahasiswaan Poltekpar Makassar

English camp merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa inggris mahasiswa baru yang berada di lingkup Politeknik Pariwisata Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 579 mahasiswa yang terdiri dari Manajemen divisi kamar sebanyak 97 mahasiswa, Seni Kuliner sebanyak 103 mahasiswa, Manajemen tata hidang sebanyak 72 mahasiswa, manajemen bisnis konvensi dan perhelatan sebanyak 103 mahasiswa, manajemen bisnis perjalanan wisata sebanyak 100 mahasiswa, dan usaha perjalanan wisata sebanyak 104 mahasiswa.

“English is very important, so I hope in this English camp will make you speak bravely, thus English is not knowlegde, it’s habbit . So practice a lot and you can improve your speaking english skill” ujar Ibu Ratna saat pembukaan

Bapak Muh Arif, S.ST.Par selaku Kasubbag Admah Poltekpar Makassar menambahkan bahwa ada beberapa materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa, yakni; getting know each other, basic interview, handling complain, greetings and introduction, dan Tourism and hospitality terms.

Setelah itu, akan di evaluasi setelah kegiatan ini selama perjalanan kembali menuju ke makassar”