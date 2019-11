Coldplay Rilis Lagu Baru, Ini Lirik Lagu Champion of The World

Lirik Lagu Coldplay Champion Of The World

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar gembira bagi para penggemar Coldplay.

Band yang memiliki lagu-lagu populer seperti fix you, the scientist, something just like this, dan lainnya mampu menempatkan warna tersendiri pada para pecinta musik.

Nah, Coldplay baru-baru ini merilis lagu terbarunya.

Lagu tersebut berjudul Champion Of The World.

Lagu terbaru Coldplay dirilis pada Rabu (20/11/2019).

Dilansir dari Tribunnewswiki.com dari Pitchfork pada Kamis (21/11/2019), Coldplay telah merilis dua lagu baru untuk album 'Everyday Life'.

Dua lagu itu adalah 'Daddy' dan 'Champion Of The World'.

Chris Martin mengakui bahwa almarhum Scott Hutchison turut memengaruhi terciptanya lagu ini.

Scott Hutchison adalah pencipta lagu 'Los Angeles Be Kind' untuk proyek musiknya bertajuk Owl John.

Chris Martin sangat menyukai lagu yang diciptakan almarhum yang termasuk pentolan Frightened Rabbit.