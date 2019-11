VIDEO: James Arthur Buka Puncak YouTube Music di Istora

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Penyanyi dan musisi berkebangsaan Inggris James Arthur tampil membuka di puncak acara Youtube Music di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019) malam.

YouTube resmi meluncurkan inovasi terbarunya yakni YouTube Music pada awal November 2019.

Dalam rangka merayakan peluncuran tersebut, YouTube menggelar acara bertajuk "Journey Into The New World of Music" yang didukung oleh sederet kreator, serta musisi ternama di Indonesia dan mancanegara.

Dengan menghadirkan musisi luar negeri James Arthur, musisi dan krator YouTube tanah air di antaranya Deny Reny, Dira Sugandi, Eclat Story, Eka Gustiwana, Gamelawan, Iwa K, Pongky, Rendy Pandugo, Reza Artamevia, dan Sherly Sheinafia.

James Arthur menyanyikan tiga lagunya yakni You, Qouite Miss Home dan Say You Won't Let Go.

Pantuan Tribun Timur pengunjung juga nampak memadati area Istora sejak pukul 18.00 WIB untuk menyaksikan penampilan sejumlah artis.

Mereka yang hadir di antaranya influencer dan tamu undangan lainnya.

