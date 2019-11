VIDEO: Suasana Puncak Acara Youtube Music di Istora Gelora Bung Karno

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Meriahnya acara puncak Youtube Music di Istora Gelora Bung Karno Jl Pintu Satu Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019) malam.

Kegiatan yang digelar Youtube dalam rangka merayakan peluncuran Youtube Music.

Dengan mengusung tema "Journey Into The New World of Music" yang didukung oleh sederet kreator, serta musisi ternama di Indonesia dan mancanegara.

Acara ini diisi langsung sejumlah musisi luar negeri James Arthur, musisi dan krator YouTube tanah air di antaranya Deny Reny, Dira Sugandi, Eclat Story, Eka Gustiwana, Gamelawan, Iwa K, Pongky, Rendy Pandugo, Reza Artamevia, dan Sherly Sheinafia.

Penyanyi dan musisi berkebangsaan Inggris James Arthur tampil membuka di puncak acara dengan menyanyikan tiga lagunya yakni You, Qouite Miss Home dan Say You Won't Let Go.

Kemudian lanjutkan dengan A Music Flashback oleh Gamelawan.

Sherly Sheinafia menyanyikan lagu "Bebas" yang populer saat ini, Rindu ini dan Inikah Cinta.

Dan penampilan sejumlah artis tanah air lainnya yang membuat area Istora semakin meriah.

Selama event Youtube Music, disediakan berbagai permainan pilij musik, spot foto, dan sejumlah permain menarik lainnya.

Simak videonya!