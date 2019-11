SPOILER! Jalan Cerita & Trailer Horor Dont Be Afraid Of The Dark, Bioskop Trans TV Malam Ini, Ngeri!

SPOILER! Jalan Cerita & Trailer Horor Dont Be Afraid Of The Dark, Bioskop Trans TV Malam Ini

Trailer-Sinopsis Film Horor Dont Be Afraid Of The Dark, Bioskop Trans TV Malam Ini Pukul 24.00 Wita

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV kembali hadir dengan beragam film unggulan.

Makam ini, akan tayang film horor Don't Be Afraid Of The Dark

Film Dont Be Afraid of The Dark akan tayang di Bioskop TransTV malam ini, Kamis (21/11/2019), pukul 24.00 WITA

Film Dont Be Afraid of The Dark merupakan film yang bergenre horor pada tahun 2010.

Dont Be Afraid of The Dark ditulis oleh Matthew Robbins dan Guillermo del Toro dan disutradarai oleh Troy Nixey.

Simak jalan cerita Dont Be Afraid of The Dark dikutip dari en.wikipedia.org, pada Kamis (21/11/2019). (spoiler, ini menceritakan awal dan akhir film)

Film Dont Be Afraid of The Dark menceritakan tentang sebuah rumah tua yang bernama Blackwoof Manor.

Rumah itu sudah terbengkalai bertahun-tahun, dan sekarang Sally dan ayahnya, Alex menempati rumah tersebut.