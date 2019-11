Komunitas Sepeda Lipat Jelajah Wisata Karst Sulsel Ma'seli Geopark Celebes Explorer 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Satu lagi even olahraga berskala nasional bakal hadir di Sulawesi Selatan, Sabtu (23/11/2019) mendatang.

Para pecinta atau komunitas sepeda lipat bakal berkumpul menyemarakan even bertajuk Ma'seli Geopark Celebes Explorer 2019.

Even ini diselenggarakan komunitas sepeda lipat Makassar.

Geopark Celebes Explorer bakal menjelajahi wisata karst yang membentang di wilayah Maros dan Pangkep.

Ketua panitia, Syamrudin, menerangkan bahwa pada even ini peserta akan menelusuri wisata karst sepanjang 120 km.

"Selain mengajak masyarakat bersepeda agar lebih sehat, kami juga ingin mempromosikan pariwisata Sulsel khususnya kawasan karst," ucapnya saat jumpa pers di Executive Lounge, Hotel Claro, Makassar, Kamis (21/11/2019).

Dalam perjalanannya nanti para peserta bakal diajak untuk mengeksplor kawasan wisata Rammang-Rammang dan Leang-Leang.

Sementara itu Ketua sepeda lipat Makassar, Yuli Priyono, mengatakan jika even ini bukanlah even balap.

"Perlu diingat even ini bukanlah even balap atau siapa yang menjadi tercepat tetapi even wisata," katanya.

Start Ma'seli Geopark Celebes Explorer bakal dilepas oleh Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, di rumah jabatan Gubernur, Jl Jenderal Sudirman, Makassar.

Sementara titik finish bertempat di Anjungan Pantai Losari, Makassar.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @piyann__

