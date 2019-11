FILM-Rembulan Tenggelam di Wajahmu (2019) 

Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah film terbaru garapan rumah produksi MAX Picture yang diangkat dari novel karya Tere Liye.

TRIBUNTIMURWIKI.COM-Bagi para pecinta karya buku Tere Liye pasti tak asing dengan buku berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu.

Novel tersebut selalu bertengger menjadi novel best seller setiap minggunya.

Kini para pecinta novel ini, dapat menyaksikan bentuk visualnya.

Melalui film yang juga judulnya 'Rembulan Tenggelam di Wajahmu'.

Dilansir dari Tribun Seleb, film ini dijadwalkan akan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia mulai 12 Desember 2019 nanti.

Produksi

Rumah produksi yang menggarap film tersebut yakni Max Pictures.

Melalui YouTube MAX Pictures, Selasa (19/11/2019), Max Pictures mengunggah Official Trailer film 'Rembulan Tenggelam di Wajahmu'.

Produser Max Pictures, Ody Mulya mengatakan, banyak pesan yang disampaikan dalam film 'Rembulan Tenggelam di Wajahmu'.