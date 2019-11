VIDEO: Wahyudhy Anwar Optimis Terpilih jadi Brand Ambassador PiPo 2019

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Alumni Sastra Inggris Universitas Hasanuddin (Unhas) Wahyudhy Anwar (23), ingin mengambil peran dalam mempromosikan Mal Phinisi Point (PiPo) 2019.

Hal ini menjadi alasan ia begitu semangat mengikuti kompetisi PiPo Hunt 2019.

Demikian ia sampaikan saat bertandang ke Redaksi Tribun Timur, Selasa (19/11/2019).

"Saya sangat tertarik mengikuti PiPo Hunt 2019 ini," katanya.

Menurutnya, PiPo salah satu mal yang paling keren generasi milenial.

Wajar jika berbagai hal ia lakoni, mulai dari public speaking, bakat dan lainnya.

Lebih lanjut, ia optimis bakal terpilih menjadi Brand Ambassador PiPo Mal.

"Karena jika saya tidak optimis, maka saya tidak akan berdiri di tempat ini," katanya.

Bahkan, ia mengaku telah mempersiapkan banyak hal. Termasuk rencana-rencana berikutnya jika terpilih.

"I Will prepare my self that, starting from the first day untill now and tomorrow," tutur pemilik akun Instagram @yeolnacos ini.

Simak videonya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur: