VIDEO: Kabar Buruk Ashanty, Gejala Autoimun yang Diderita Muncul hingga Dilarikan ke Rumah Sakit

TRIBUN-TIMUR.COM- Ashanty dikabarkan dilarikan ke rumah sakit. Istri Anang Hermansyah akui penyakit autoimunnya telah menyerang pada tiroid.

Ashanty istri Anang Hermansyah dikabarkan dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah sejak Senin (18/11/2019) kemarin.

Akibat penyakit autoimun yang diderita Ashanty, istri Anang Hermansyah ini mengaku sekujur tubuhnya terasa gatal dan betol-bentol.

Mendengar penyakit Ashanty yang membuat tubuhnya bentol-bentol dan menyerang tiroid, hal ini merujuk pada salah satu jenis penyakit autoimun ini.

Perlu diketahui, penyakit autoimun memiliki lebih dari 100 jenis, salah satu gejala yang dialami Ashanty ini bernama penyakit Hashimoto.

KABAR BURUK Ashanty Setelah Divonis Menderita Penyakit Autoimun, Berakibat Fatal terhadap Tubuhnya (Istimewa)

Melansir laman Mayo Clinic dari Gridhealth.id, penyakit Hashimoto adalah suatu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang tiroid, sebuah kelenjar kecil di pangkal leher di bawah jakun.

Kelenjar tiroid adalah bagian dari sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang mengoordinasikan banyak fungsi tubuh.

Peradangan dari penyakit Hashimoto, juga dikenal sebagai tiroiditis limfositik kronis, sering menyebabkan kelenjar tiroid yang kurang aktif (hipotiroidisme).

Dikutip dari laman National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), tiroiditis Hashimoto 8 kali lebih umum terjadi pada wanita usia 40-60 tahun.

Adapun gejala dari penyakit ini, seperti: