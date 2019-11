Siap Manjakan Penikmat Musik, Youtube Music Hadir di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - YouTube resmi meluncurkan inovasi terbarunya yakni YouTube Music pada awal November 2019.

YouTube Music adalah aplikasi dan web player yang telah didesain ulang khusus untuk mendengarkan musik.

Dengan menyediakan lagu-lagu dan official album, ribuan playlist, dan stasiun radio artis.

Selain itu dipadukan dengan deretan remix video dari YouTube seperti video pentas live, cover dan video musik.

Dalam rangka merayakan peluncuran tersebut, YouTube menggelar acara bertajuk "Journey Into The New World of Music" yang didukung oleh sederet kreator, serta musisi ternama di Indonesia dan mancanegara.

Acara YouTube Music digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019) dengan menghadirkan musisi luar negeri James Arthur, musisi dan krator YouTube tanah air di antaranya Deny Reny, Dira Sugandi, Eclat Story, Eka Gustiwana, Gamelawan, Iwa K, Pongky, Rendy Pandugo, Reza Artamevia, dan Sherly Sheinafia.

VP of Product Management YouTube Adam Smith mengatakan, alasan utama menghadirkan YouTube Music di Indonesia lantaran melihat antusias masyarakat Indonesia terhadap musik yang luar biasa.

"Semoga kehadiran YouTube Music di Indonesia dapat menjadi rumah yang memberikan pengalaman baru dalam menikmati musik," katanya di lokasi.

James Atrhur juga membagikan pengalamannya setelah sukses meraih 4 juta subscribers di akun YouTube.

"Youtube menjadi platfrom yang penting bagi saya. Saya senang karya saya bisa dinikmatin orang-orang lewat YouTube dengan cara ditonton dan di subscribers," katanya.