Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Sembako di Pasar Tradisional Normal? Ini Penjelasan Menteri

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -- Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto memantau ketersedian kebutuhan pokok dan harga pangan di Sulawesi Selatan.

Ini adalah kunjungan perdana Mendag ke Makassar, pasca dilantik Presiden RI Joko Widodo.

Di Makassar, Mendag turun langsung ke Pasar Tradisional Pakbaeng-baeng, Jl Sultan Alauddin, Kota Makassar.

Di Pasar itu ia didampingi Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani.

Menurut Mendag RI Agus Suparmanto, dirinya sengaja turun ke pasar tradisional di Makassar untuk memastikan harga sembako dalam kondisi normal, khususnya jelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

"Kita pilih Makassar, karena di sini pintu utama Indonesia bagian timur. Jadi ini start awal. Dari sini, kita ke daerah lain," kata Agus, sembari sebut, harga hari ini stabil, Rabu (20/11/2019).

Ia menjelaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) dipantau seluruh Indonesia, terutama pada acara-acara hari besar keagamaan. Jika ada yang lewat HET maka akan dilakukan operasi pasar.

"Nah ini kan menjelang Natal dan tahun baru jadi kita harus lihat kondisi pasar sekarang. Sehingga persiapan untuk nanti kalau ada sesuatu bisa langsung kita atasi," ujarnya.

Saat itu, Mendag juga berdialog dengan para pedagang. Salah satunya adalah, Diswan pedagang campuran.

Ia mengatakan harga beras kelas premium Rp12 ribu per kilogram, minyak goreng Rp12 ribu per liter, gula pasir Rp12 ribu per kilogram. Harga telur ayam negeri Rp42 ribu per rak, yang berisi 30 butir, jadi harga per butir Rp1.400.