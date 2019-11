Bareng Irman YL, Riset Prof Rahman Kadir Soal IPM Sulsel Jadi Materi Khusus di Competitiveness

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mendapat penghargaan dunia.

Penghargaan tersebut di bidang riset dan kelitbangan melalui Asia Competitiveness Institute (ACI), yang digelar melalui The World Bank Group dan ACI di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore.

Acara yang dipusatkan di National University Of Singapore ini bertema “Urbanization Drive and Quality Adjusted Labour to GDP Contribution".

Kepala Balitbangda Sulsel, Irman Yasin Limpo mengatakan, riset yang dilakukan Pemprov Sulsel dan Universitas Hasanuddin keluar sebagai makalah terbaik, Rabu (20/11/2019),.

Sebagai bentuk penghargaan dari riset itu, perwakilan Sulsel diberi kesempatan untuk mempersentasikan hasil riset ini dalam forum tersebut.

Materi yang akan dipaparkan oleh perwakilan Sulsel sendiri, terkait Pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Makalah ini dibuat langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi Unhas Prof Rahman Kadir.

" Makalah ini menarik perhatian ACI, alasannya karena di era modern ini Indonesia bagian timur khususnya Sulawesi Selatan telah berkembang dengan pesat yang harus diimbangi dengan IPM masyarakat Sulsel," katanya.

Kepala Balitbangda Sulsel, Irman Yasin Limpo meraih ppenghargaan dunia, di bidang riset dan kelitbangan melalui Asia Competitiveness Institute (ACI) (Irman Yasin Limpo)

None sapaan Kepala Balitbangda Sulsel mengatakan, Pendidikan dalam IPM menjadi pertimbangan untuk di elaborasikan dalam program strategis di pemerintahan itu sendiri.

Selain pemaparan riset yang dirangkum dalam makalah Pendidikan dalam IPM, kegiatan ini kata None, juga untuk mempererat kerjasama antara ACI dengan Pemprov Sulsel.

Ia menambahkan yang menarik dalam forum ini, yakni mengenai daya saing provinsi dan wilayah di Indonesia dan penelitian lain mengenai negara negara ASEAN, India dan Tiongkok serta kota-kota besar dunia.