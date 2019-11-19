Jadwal Argentina vs Uruguay, Tak Ada di Live Streaming TV Online Mola TV, Main di Tel Aviv Israel
Jadwal Argentina vs Uruguay, tak ada di Live Streaming TV Online Mola TV, main di Bloomfield Stadium Tel Aviv Israel.
TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Argentina vs Uruguay, tak ada di Live Streaming TV Online Mola TV, main di Bloomfield Stadium Tel Aviv Israel.
Jadwal laga Argentina vs Uruguay dalam partai persahabatan tersaji pada Selasa (19/11/2019) dini hari.
Hingga berita ini dilansir belum ada informasi apakah Argentina vs Uruguay akan disiarkan langsung di TV nasional seperti Live Streaming Mola TV atau tidak.
Bahkan Link Live Streaming Argentina vs Uruguay tidak tersaji di Live Streaming TV Online Mola TV.
Seperti diketahui, Mola TV menjadi salah satu TV Online yang menyiarkan banyak pertandingan internasional.
Pertandingan Argentina vs Uruguay di laga persahabatan tersaji Bloomfield Stadium in Tel Aviv, Israel mulai pukul 02.00 WIB..
Lionel Messi diprediksi bakal bertemu Luis Suarez pada pertandingan persahabatan tersebut.
Pada sebelumnya, Lionel Messi ikut ambil bagian kala Timnas Argentina menang 1-0 atas Timnas Brasil pada laga persahabatan di King Saud University Stadium, Jumat (15/11/2019).
Lionel Messi berhasil mencetak gol kemenangan Timnas Argentina pada laga tersebut.
Selain itu, Lionel Messi juga tampil selama 90 menit saat melawan Timnas Brasil.
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