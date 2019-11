Mengenal Tohpati Kini Jadi Produser Album Ketiga HIVI!, Pernah Dampingi Krisdayanti 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar gembira bagi para fans HIVI!. Grup band HIVI! ini merilis album terbaru

Menggembrak industri musik Indonesia, dengan album berbeda dari yang sebelumnya.

HIVI! menghasilkan album terbaru yang berjudul Ceritera.

Grup musik HiVi! menghibur pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) Makassar 2019 yang berlangsung di halaman Gedung CCC, Makassar, Sabtu (4/5). Band yang terbentuk tahun 2009 ini membawakan sejumlah lagu hitsnya diantaranya Siapkah Kau 'Tuk Jatuh Cinta Lagi, Kereta Kencan dan Remaja. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (Sanovra JR)

Dilansir dari Kompas.com, Ceritera pun menjadi album ketiga dari HIVI! setelah sebelumnya telah merilis album pertama yang berjudul Say Hi! To HIVI! pada 2012 dan Kereta Kencan pada 2017.

Album Ceritera terdiri dari sembilan lagu di dalamnya dan HIVI! memastikan apabila karya lagu-lagu di dalamnya punya genre yang luas.

Ya, mulai dari genre pop, ballad, bossa nova hingga rock disuguhkan band yang digawangi oleh Neida Aleida, Febrian Nindyo, Ilham Aditama dan Ezra Mandira.

Tohpati jadi produser

HIVI! menggandeng gitaris handal yakni Tohpati Ario Hutomo atau yang akrab disapa Tohpati.

Keterlibatan Tohpati dalam album HIVI! lantaran dia melihat sebuah hal yang menarik dari band yang berdiri pada 2009 ini.

Apalagi, Tohpati menilai musik HIVI! tak neko-neko dengan mengusung prinsip musik Indonesia.