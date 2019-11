TRIBUN-TIMUR.COM - Mantap! Indonesia juara dunia Mobile Legends Bang Bang di Malaysia KO Wakil Jepang, Amerika & Rusia

Dua wakil Indonesia menembus babak final dan saling berhadapan di game pamungkas Mobile Legends M1 World Championship di Malaysia

Indonesia berhasil menorehkan prestasi luar biasa dalam turnamen Mobile Legends M1 World Championship di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (17/11/2019).

Perwakilan Indonesia, Evos Legends, berhasil meraih gelar juara dunia, setelah menumbangkan tim esports Indonesia lainnya yakni Req Regum Qeon (RRQ) dengan skor tipis 4-3 pada partai grandfinal best of seven (bo7).

Hal ini pun membuktikan kekuatan Merah Putih dalam sebuah turnamen Mobile Legends Bang Bang.

Pada gim pertama, RRQ berbekal hero Valir, Harith, Hylos, Granger dan Chou, sedangkan EVOS mempunyai Grock, Masha, Lolita, Lylia dan Zhask.

Kedua tim sama-sama unggul sejak pertandingan awal. Namun First Blood berhasil didapatkan EVOS dengan Lemon yang jadi tumbal.

Pertandingan berjalan makin sengit di menit-menit akhir saat kedua tim saling hajar untuk mencuri Lord.

Di menit ke-15, EVOS yang sudah masuk base, tapi mampu dipukul mundur oleh Tuturu.

Hingga pada menit ke-34, RRQ berhasil menggempur pertahanan EVOS untuk menghancurkan kristal dan unggul 1-0.