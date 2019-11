VIDEO: Personel Polres Bantaeng Evakuasi Laka Lantas Pengangkut Ikan di Poros Bantaeng-Makassar

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Piket SPKT bersama Unit Laka Polres Bantaeng membantu evakuasi kecelakaan tunggal di Bantaeng.

Kecelakan tunggal tersebut terjadi di Jl Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Bantaeng, Sulsel, Minggu (17/11/2019) dini hari.

Kecelakaan tunggal itu mengakibatkan mobil pick up yang dikemudikan Alimuddin mengalami ringsek.

Tak hanya itu, kecelakaan Mobil hitam dengan nomor polisi DD 8740 GF membuat ribuan ekor ikan berserakan di tengah jalan.

Polisi bersama warga berusaha membantu korban kecelakaan mobil pengangkut ikan itu.

Paur Humas Polres Bantaeng Aipda Sandri mengatakan mobil nahas itu dari arah Bulukumba menuju Makassar.

"Mobil tersebut membawa peti yang berisi ikan, dari arah Bulukumba menuju Makassar untuk dijual," kata Aipda Sandri, Minggu (17/11/2019) siang.

Lanjut Sandri, sang sopir diduga mengantuk dan lepas kendali hingga menabrak trotoar di bahu jalan.

Sejumlah ikan pedagang ikan terhambur di jalan setelah mobil mereka menabrak pohon di Jl Poros Bantaeng-Makassar dinihari tadi (Dok. Polres Bantaeng)

" Kejadiannya sekitar pukul 01.15 Wita sang sopir diduga mengantuk, tanpa disadar mobil pick up bermuatan ikan lepas kendali (out of Control), dan menabrak trotoar dan pohon yang berada di sisi jalan," tuturnya.

"Pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun sopir dan kernet mengalami luka ringan, sementara mobil kengalami ringsek," tandasnya. (TribunBantaeng.com)

Simak videonya.

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com @ikbalnurkarim

