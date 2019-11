PT MPS Target 25 SPK Customer Meet Selama Suzuki Day di Cabang Latimojong

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Megahputra Sejahtera (MPS) diler resmi roda empat Suzuki di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menggelar Suzuki Day.

Berlangsung di showroom cabang Latimojong Makassar selama dua hari (16-17/11/2019).

Perusahaan menggelar program tersebut sebagai persembahan dari Suzuki kepada pelanggan setianya yang berada di Wilayah Makassar.

• Aliran Kebatinan Diduga Sesat di Mamuju, DPRD Sulbar Minta Kemenag dan MUI Lakukan ini

• VIDEO: Bazar Musik Siswa SMAN 1 Luwu Utara di Adira Coffee and Eatery

Selain memberi service gratis kepada 250 unit mobil selama 2 hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita, perusahan juga menggelar customer meet.

General Manager PT MPS Dolly mengatakan, customer meet ini ditujukan untuk pelanggan dan keluarganya yang sedang menunggu kendaraannya selesai diservis, diantaranya lomba mewarnai, kuis serta aktivitas lainnya.

"Sembari menunggu mobilnya diservis, kami memberikan keuntungan yang menarik yaitu down payment atau uang muka ringan, bunga murah, serta diskon tambahan untuk pelanggan yang melakukan pemesanan unit Suzuki baru selama Suzuki Day tersebut," kata Dolly di sela jumpa pers Sabtu siang.

Selain itu, perusahaan junga mengenalkan program Gemilang Paket Akhir Tahun (Gempita).

Pada program tersebut, PT MPS menawarkan uang muka terjangkau yang sayang untuk dilewatkan.

"Sebut saja, Suzuki Ignis uang muka Rp 9 juta, uang muka Carry pick up Rp 7 juta, uang muka All New Ertiga Rp 12 juta," katanya.

• Aliran Kebatinan Diduga Sesat di Mamuju, DPRD Sulbar Minta Kemenag dan MUI Lakukan ini

• VIDEO: Bazar Musik Siswa SMAN 1 Luwu Utara di Adira Coffee and Eatery

PT MPS juga menyediakan unit test drive untuk produk New Ertiga, New Baleno, New Carry Pick Up, dan Ignis.

"Target penjualan pada Suzuki Day tentu ada. Kami target 10 persen dari 250 unit kendaraan yang diberi servis gratis. Artinya sekitar 25 unit SPK (Surat Pemesanan Kendaraan)," ujar Dolly.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: