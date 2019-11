TRIBUNTIMURWIKI.COM - Ini 5 Fakta Menarik dari Pertandingan Inggris vs Montenegro di Kualifikasi Euro 2020

Dilansir dari Kompas.com, beberapa rekor terukir seusai laga timnas Inggris melawan Montenegro dalam lanjutan Kualifikasi Euro 2020 Grup A.

Laga Inggris vs Montenegro yang berlangsung di Stadion Wembley, London, Kamis (14/11/2019) atau Jumat dini hari WIB, itu berakhir dengan kedudukan 7-0 untuk kemenangan The Three Lions.



Tujuh gol timnas Inggris diciptakan oleh Alex Oxlade-Chamberlain (11'), Harry Kane (18', 24', 37'), Marcus Rahford (30'), Aleksandar Sofranac (66'-bunuh diri), dan Tammy Abraham (84').



Dengan hasil ini, timnas Inggris memastikan diri lolos ke putaran final Euro 2020.



Pasukan Gareth Southgate itu kini memuncaki klasemen Grup A dengan raihan 18 poin dari 7 pertandingan.

The Three Lions berselisih tiga poin atas Ceko (peringkat ke-2) dan tujuh poin atas Kosovo (peringkat ke-3), dengan menyisakan satu laga lagi.



Kemenangan ini juga terasa sangat spesial bagi timnas Inggris.



Pasalnya, laga melawan Montenegro adalah pertandingan ke-1.000 timnas Inggris di ajang internasional.



Berikut lima hal menarik dari laga Inggris vs Montenegro:



1. Ben Chilwell adalah bek pertama Inggris yang mencatatkan tiga assist dalam satu pertandingan sejak Glen Johnson pada Juni 2009.



2. Inggris kini telah memenangkan 569 dari 1.000 laga di ajang internasional.



Rinciannya adalah menang dalam 280 laga kandang, 242 laga tandang, dan 47 laga di tempat netral.

3. Tammy Abraham berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Inggris pada laga melawan Montenegro.



4. Inggris menang 7 gol atau lebih dalam satu pertandingan di Stadion Wembley untuk pertama kalinya sejak Oktober 1987.



5. Tambahan tiga golnya ke gawang Montenegro membuat Harry Kane kini sudah mencetak 31 gol untuk timnas Inggris.