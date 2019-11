Persebaya Vs PSM: Laskar Phinisi Unggul Head to Head

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Laga Persebaya Surabaya versus PSM Makassar akan tersaji di Stadion Batakan Balikpapan, Kamis (14/11/2019) sore.

Dilansir Soccerway, dari 14 pertemuan kedua tim, tim berjuluk Laskar Phinisi unggul head to head.

• KPID Sulbar Kampanye Siaran Sehat dan Berkualitas ke Mahasiswa Unika

• Persebaya Vs PSM: Hasim Kipuw Akumulasi, Siapa Penggantinya?

Dimana Pluim dan kawan-kawan memenangkan 6 laga, bermain imbang 3 laga, dan menelan kekalahan 5 laga.

Namun kemenangan 6 laga didapatkan PSM di kandangnya sendiri.

Sedangkan PSM berhasil mengimbangi Persebaya di tiga laga away.

Bahkan PSM pernah kalah atas Persebaya di stadion Mattoanging pada Liga 1 2014 kalah itu PSM kalah 2-0 atas Bajul Ijo.

Bermain away melawan Persebaya, PSM tercatat tidak pernah menang.

• Nadine Chandrawinata

• Berikut Tujuh Mantan Pemain Timnas Pilih Berkarir Sebagai ASN, Ada Boaz Salossa Hingga Gendut Doni

Prestasi tertinggi hanya menahan seri Persebaya di kandangnya.

PSM diuntungkan dengan tidak bermainnya Persebaya di kandangnya, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) plus tanpa dukungan suporter fanatiknya Bonek.

PSM vs Persebaya ()

Apakah PSM bisa memenangkan laga away perdananya di Liga 1 2019, plus kemenangan away pertamanya atas Persebaya?