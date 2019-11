Nikmati Promo Spesial dan Kemeriahan Bollywood Night Party Malam Pergantian Tahun di Matos Mamuju

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Hotel Maleo Town Square (MATOS) Mamuju bakal mempersembahkan New Year Eve 2020 dengan tema "Bollywood Night Party" pada malam pergantian tahun.

Pada event yang akan menghadirkan nuansa India manajemen MATOS Mamuju telah menawarkan beberapa promo spesial kepala yang ingin menikmati malam pergantian tahun 2019 ke 2020.

Marketing Communication (Marcomm) MATOS Rudhy Corneldy pada press conference mengatakan, mulai dari konsep acara, dekorasi, menu makanan dari Indonesian food, India dan Western akan hadir dengan set up prasmanan bagi konsumen yang ingin

menghabiskan malam tahun baru di Bollywood Night Party.

"Kami memang mengambil tema dengan nuansa India karena kemeriahannya lebih fantastik dan tampilan kebersamaan. Sekaligus kami akan promosikan menu baru dari India,"ujarnya.

Manajemen MATOS juga hadirkan penawaran special harga kamar kepada konsumen, Type Superior Rp 1 juta, Type Deluxe Rp 1,2bjuta, Type Studio Rp 1,5 juta dan Type Grand Deluxe Rp 1,8 juta.

"Semua paket promo spesial itu sudah termasuk fasilitas breakfast, gala dinner, softdrink, mini cake dan Mini Terompet,"kata Rudhy Corneldy kepada wartawan di Atrium Matos Mamuju, Rabu (13/11/2019) malam.

Khusus untuk konsumen extend, kata dia, cukup menambahkan Rp 300 ribu saja sudah bisa menginap dua malam.

Sementara bagi konsumen yang hanya ingin menikmati Gala Dinner cukup membeli voucher seharga Rp 150 ribu. Sudah termasuk fasilitas gala dinner dan mini terompet.

"Nantinya juga Chef Eko dan Team akan menyiapkan menu khusus seperti Canai dan Nasi Briani special untuk acara new

year party,"ucapnya.

Manajemen MATOS Mamuju menggelar press conference di Atrium Mall MATOS dalam rangka ekspose event malam pergantian tahun (Nurhadi/tribunsulbar.com)

Untuk konsep acara Bollywood Night Party sendiri, mulai dari performance MC, Live music, Dance india, Flash mob, Stand up comedy, Games Interaktif and many more.

