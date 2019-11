Pra PON XX Pencak Silat 2019, Sulbar Kirim 17 Atlet Pencak Silat ke Jakarta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Atlet Pecak Silat Provinsi Sulawesi Barat ikut berlaga pada pra PON XX 2019 di TMII Jakarta Timur 12-17 November.

Kontingen Pencak Silat Provinsi Sulbar mengirim17 Atlet terbaik didampingi empat pelatih untuk berlaga di event nasional ini.

Ketua Kontingen Pencak Silat Sulbar H Kahar mengatakan, melihat komposisi atlet yang dikirim pada event ini, peluang Sulbar untuk lolos menuju PON Papua sangat terbuka lebar.

"Kesiapan atlet selama pemusatan latihan (TC) dan tim pelatih optimis mendapat tiket menuju PON Papua 2020 mendatang,"ujar H Kahar di konfirmasi via telepon seluler, Rabu (13/11/2019).

Kahar menjelaskan, meski kontingen Sulbar berada pada pembagian wilayah satu yang di huni 11 provinsi yang dinilai wilayah neraka karena dihuni oleh provinsi kuat. Seperti Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Riau yang merupakan tim kuat di wilayah satu. Tapi atlet Sulawesi Barat selalu siap untuk tarung.

"Hari ini ada empat pesilat Sulbar akan berlaga. Diantaranya; kelas F putra vs Bengkulu, C putra vs Riau, B putra vs Bali dan D putra vs Bali,"ucapnya.

Pimpinan Wilayah Tapak Suci Sulbar ini meminta doa dan dukungan masyarakat Sulbar, agar kontingen pencak silat Sulbar dapat meraih prestasi yang terbaik.

"Kontingen Sulbar sendiri target meloloskan enam kelas,"katanya.

Atlet yang nantinya dinyatkan lolos ke PON melalui pertandingan di tiga wilayah adalah juara 1, 2, dan 3 di kelas A, B, C, D, E, F, G putra di kategori tanding.