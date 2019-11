Pernah Berseteru dengan Nikita Mirzani Intip Foto-foto Resepsi Jerinx SID dan Nora Alexandra

TRIBUN-TIMUR.COM,- Jerinx SID (42) dan Nora Alexandra (25) telah resmi menikah pada awal Oktober 2019.

Jerinx mengakui kalau ia dan Nora menikah berbeda agama.

Hal itu disampaikan Jerinx dalam sebuah tulisan yang ia unggah di Instagram.

Dalam postingannya, Jerinx mengungkapkan perasaannya soal hobinya yang memprotes orang maupun pemerintah.

Ia juga menyebut soal menikah beda keyakinan dengan istrinya.

Berikut postingan lengkapnya:

"Just to be clear ya. Tiap kali saya protes - yg entah kenapa domba menyebutnya “nyinyir”- pasti ada alasan besar kok di baliknya, yaitu utk mempopulerkan isu yg menyangkut hak hidup orang banyak.

Jujur, tak pernah sekalipun saya protes demi popularitas/apapun yg berbau pribadi

Saya protes ke VV karena ia merusak perjuangan para almarhum aktivis yg diceritakan di lagu SID yg ia colong, saya sengaja keras agar penyanyi cover lain sadar diri utk gak asal cover lagi. Ya minimal tahu apa yg mereka nyanyikan kan bagus