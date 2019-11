New Honda CRF150L Alami Penyegaran Warna, Abu-abu dan Hitam, Lihat Tampilannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan manufakturing dan distribusi sepeda motor terbesar di Indonesia, PT Astra Honda Motor (AHM) menyegarakan varian warna Extreme Grey (abu-abu) dan Extreme Black (hitam) pada New Honda CRF150L.

Ini tidak lain melengkapi pilihan para pecinta motor on-off sport yang senang berpetualang.

Tampilan baru New Honda CRF150L ini memberi kesan tangguh dan kuat menemani kenyamanan berkendara sesuai harapan pecinta motor on-off sport masa kini.

Kehadiran warna baru New Honda CRF150L merupakan kombinasi warna dan stripe (garis) yang didominasi oleh warna hijau dan abu-abu dipadukan dengan seat (kursi) berwarna hitam.

Pilihan ini semakin memberikan kesan motor on-off sport sejati yang lebih gagah dalam menaklukkan berbagai rintangan.

Untuk menemani warna Extreme Grey, penyegaran juga diwujudkan melalui grafis desain garis pada varian warna Extreme Black yang terlihat kian tajam.

New Honda CRF150L. (Honda)

Perubahan ini menonjolkan kesan agresif dan tangguh didukung kombinasi kursi warna merah yang semakin memberikan kebanggaan bagi pemiliknya.



Pilihan terbaru Extreme Grey dan Extreme Black, serta pilihan warna yang tetap ada yaitu Extreme Red, menjadikan New Honda CRF150L memiliki beragam gaya sesuai karakter pecinta motor on-off sport.

Soal harga New Honda CRF150L yang hadir dengan 3 varian warna dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Makassar Rp 34,64 juta.



Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan, New Honda CRF150L telah menjadi motor pilihan masyarakat, terutama pecinta motor on-off sport.

Oleh karena itu, AHM memberikan varian warna baru motor teman berpetualang bagi konsumen menaklukkan beragam medan jalan.



“Kehadiran warna baru New Honda CRF150L merupakan upaya kami untuk terus memberikan nilai tambah bagi pecinta motor on-off sport sejati,” ujar Thomas dalam rilis AHM, Selasa (12/11/2019).