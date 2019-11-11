VIDEO: Prof Hamdan Juhannis Ungkap Tiga Teladan Nabi Muhammad SAW
Hadir langsung Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb; Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel, Anwar Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin A
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemerintah Kota Makassar menggelar Maulid Nabi Muhammad di Tribun Karebosi, Jl Ahmad Yani, Makassar, Sulsel, Senin (11/11/2019).
Hadir langsung Penjabat Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb; Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulsel, Anwar Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arief.
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Selain itu, ada juga kepala dinas, camat dan pegawai di lingkup Kota Makassar.
Dalam maulid ini, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof Dr Hamdan Juhannis menjadi penceramah.
Prof Hamdan menjelaskan tiga teladan yang harus selalu diikuti oleh umat Islam.
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Ketiga teladan Rasulullah Muhammad SAW yakni keteladanan kemampuan kontrol diri rasulullah, rendah hati dan ketiga kebiasaan berbagi.(*)
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