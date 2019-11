VIDEO: Suasana Pembukaan Pesta Rakyat Semen Tonasa Pangkep

TRIBUNPANGKEP.COM, BALOCCI - PT Semen Tonasa menggelar Social Fest atau Pesta Rakyat PT Semen Tonasa di Lokasi Tonasa Park, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Sulsel, Jumat (8/11/2019).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Balocci, Jaenal Sanusi dengan memukul gong di lokasi acara jelang Maghrib.

Pantauan TribunPangkep.com rangkaian acara pembukaan menghadirkan tarian lipa sabbe, mappadendang dan marching band dari Yayasan Kesejahteraan PT Semen Tonasa.

Ketua Umum Hut ke 51 Semen Tonasa, M Akhdarisa mengatakan kegiatan ini adalah rangkaian HUT ke 51 Tahun Semen Tonasa.

"Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menyentuh masyarakat melalui harmonisasi kinerja yang lebih baik dan dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Akhdarisa menambahkan, kegiatan pesta rakyat ini juga menjawab pertanyaan masyarakat yang menginginkan hiburan dan keramaian di Tonasa Park.

"Ini bisa menjadi langkah awal, agar kedepannya ada lagi kegiatan seperti ini hingga dilanjutkan di tahun-tahun sebelumnya. Semoga masyarakat Pangkep menikmati hiburan ini," ungkapnya.

Camat Balocci, Jaenal Sanusi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PT Semen Tonasa karena membuat Kecamatan Balocci semakin ramai.

"Tonasa Park adalah lokasi destinasi wisata di Balocci yang menarik pengunjung untuk berkunjung disini. Apalagi saat ini ada acara Pesta Rakyat Tonasa, pariwisata dan kebudayaan bisa lebih berkembang lagi," tambahnya.

Dia berharap Semen Tonasa membuat event-event lebih menarik lagi, untuk membuat masyarakat Balocci berakhir pekan di Tonasa Park.

"Pesta Rakyat Tonasa ini salah satu pusat keramaian yang harus dikunjungi orang Balocci dan masyarakat Pangkep. Semoga kedepannya Tonasa semakin sukses dan jaya," jelasnya.

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 8 November hingga 10 November 2019.

Berbagai kegiatan digelar seperti live music, bazar, pencak silat, atraksi barongsai, layar tancap, family edutainment, senam massal, music entertainment, lomba hias bakul maulid.

Ada juga lomba menggambar dan mewarnai, lomba komik strip, karaoke on the spot, games dan quiz, festival kembang api, festival lampu, pameran robotic IT, doorprize, pentas budaya dan pameran benda pusaka dari Lembaga Badik Celebes.