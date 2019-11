VIDEO: Smart FM Makassar Hadirkan James Gwee, Motivasi ke Ratusan Sales dan Marketing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - SmartFM menggelar seminar bertajuk Triple Your Sales, di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Kamis (7/11/2019).

Seminar ini menghadirkan motivator dan pelatih bisnis, James Gwee sebagai pembicara.

James adalah motivator bisnis berkebangsaan Singapura yang tercatat sebagai pemegang rekor Muri sebagai pemrakarsa dan pembicara seminar umum yang tematik dengan variasi terbanyak dalam waktu setahun.

Acara ini diikuti ratusan peserta yang sebagian besar bekerja di bidang sales dan marketing dari berbagai perusahaan di Kota Makassar, seperti perusahaan otomotif dan properti.

Dalam kesempatan itu, James banyak mengungkapkan rahasia teknik-teknik meningkatkan penjualan penjualan.

Dia juga tak lupa mengingatkan kepada peserta seminar bahwa tugas seorang pekerja adalah meningkatkan omset perusahaan.

James Gwee saat ini juga mengisi acara talkshow di Radio Smart FM pada acara “Smart Business Talk” yang didengarkan oleh ribuan pendengar di 13 kota di Indonesia termasuk Makassar. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

