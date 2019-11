Jadwal Konser dan Fan Meeting Artis Korea November 2019 di Indonesia, Tiket EXO Sudah Sold Out

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penggemar K-Pop dihadapkan pada pilihan sulit bulan November ini. Dari acara Fan meeting hingga konser digelar bulan ini.

Sudah dapat tiketnya? Atau termasuk tim penggembira saja? Apapun itu, yuk cek jadwal konser dan fan meeting artis Korea November 2019 berikut.

1. Sung Hoon

Sung Hoon (Soompi)

Penggemar drama Korea harusnya sudah tak asing lagi dengan wajah aktor tampan ini. Bintang drama Oh My Venus (2015), My Secret Romance (2017) ini akan menggelar Fan Meeting pertama di Jakarta bertajuk "My Secret Date", Sabtu (9/11/2019) di Gandaria City.

Tiket dijual dengan harga mulai Rp 2 juta hingga Rp 3,2 juta yang bisa diperoleh di Tiket.com

Tanggal : 9 November 2019

Tiket : Masih tersedia

2. GFRIEND

GFRIEND (Instagram/gfriendofficial)

Tidak kebagian tiket saat mereka menggelar konser Agustus lalu, kali ini jangan sampai terlewat lagi.

Girlband beranggotakan Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB dan Umji ini kembali ke Jakarta bukan untuk konser biasa, melainkan digandeng e-commerce Shopee.