FOTO: Kalla Toyota Sale Hadir di MaRI, Pamer Unit Terbaru
Kalla Toyota menampilkan unit Agya, Calya, New Avanza, New Yaris, Fortuner dan C-HR di Public Display kali ini dengan sejumlah promo menarik.
abdiwan/tribun-timur.com
Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).
abdiwan/tribun-timur.com
Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).
abdiwan/tribun-timur.com
Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).
Kalla Toyota menampilkan unit Agya, Calya, New Avanza, New Yaris, Fortuner dan C-HR di Public Display kali ini dengan sejumlah promo menarik.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur