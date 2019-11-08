FOTO: Kalla Toyota Sale Hadir di MaRI, Pamer Unit Terbaru

Kalla Toyota menampilkan unit Agya, Calya, New Avanza, New Yaris, Fortuner dan C-HR di Public Display kali ini dengan sejumlah promo menarik.

FOTO: Kalla Toyota Sale Hadir di MaRI, Pamer Unit Terbaru - sejumlah-uni3.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).
FOTO: Kalla Toyota Sale Hadir di MaRI, Pamer Unit Terbaru - sejumlah-unit-terbaru-toy45.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).
FOTO: Kalla Toyota Sale Hadir di MaRI, Pamer Unit Terbaru - sejumlah-uni67.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sejumlah unit terbaru Toyota koleksi Kalla Toyota dipamerkan dalam Public Display bertajuk Semua Lebih Mudah (Sale) di Mal Ratu Indah (MaRI), Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Jumat (8/11/19).

Kalla Toyota menampilkan unit Agya, Calya, New Avanza, New Yaris, Fortuner dan C-HR di Public Display kali ini dengan sejumlah promo menarik.

Tags
Kalla Toyota SALE
Mal Ratu Indah (MaRI)
Toyota Agya
Toyota Calya
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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