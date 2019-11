Lepas Kontingen Peparpenas, Popnas dan Pornas Korpri, Sekprov Janji Reward

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Dr Muhammad Idris DP melepas kontingen Sulbar menuju Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Peparpenas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) ke- XV.

Pelepasan berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Rabu (6/11/2019).

Pelepasan kontingen ditandai penyerahan bendera kontingen oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar Muhammad Hamzih, selaku Ketua Tim Kontingen Peparpenas, Popnas dan Pornas Korpri ke- XV.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris berpesan kepada kontingen Sulbar, untuk senantiasa menjaga nama baik Sulbar selama mengikuti event Peparpenas, Popnas dan Pornas Korpri ke- XV.

"Saya harap kontingen bisa mengharumkan nama Sulbar, serta betul-betul mengangkat harkat, citra dan martabat daerah kita melalui prestasi,"ujar Idris.

Untuk dapat meraih prestasi yang terbaik, Idris mengingatkan, agar para kontingen dapat membangun komitmen untuk juara.

"Meraih prestasi yang terbaik tidaklah instan, meskipun sudah berjuang dan latihan yang tiada henti tanpa ada komitmen untuk juara,"ucap Idris

Kepada pelatih, pembina dan official, Idris meminta, event yang diikuti kontingen Sulbar tersebut, dapat dijadikan sebagai ajang untuk melakukan studi komparatif.

Bagi atlet yang berprestasi akan Idris memastikan akan memberikan reward dan akan diserahkan saat penerimaan kontingen usai mengikuti event Peparpenas, Popnas dan Pornas Korpri ke- XV.

"Tidak ada harapan pemerintah daerah selain prestasi, untuk itu siapun yang mendapatkan medali emas, Insyaallah kita akan berikan reward berupa hadiah khusus,"tutur Idris

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Muhammad Hamzih menyampaikan, kontingen yang mengikuti Peparpenas yakni atlet-atlet disabilitas pelajar, dengan jumlah rombongan 16 orang, terdiri dari atlet dan official masing-masing tujuh orang dan dua orang pelatih.

Untuk Popnas, lanjut Hamzih, diikuti atlet-atlet pelajar se-Sulbar, terdiri dari 27 atlet, enam official, pelatih 10 orang dan Paramedis satu orang. Sedangkan kontingen Pornas Korpri ke- XV berjumlah 50 orang, terdiri dari 31 atlet yang dibagi dalam empat cabang olahraga, 15 orang pelatih dan asisten palatih, official serta chif the mission.

Hamzih mengungkapkan, dari tiga event yang diikuti para atlet, terdapat tiga cabor yang dapat diandalkan dan diharapkan mendapat juara yakni panahan, catur dan takraw.