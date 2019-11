Catat Rekor di Tangga Musik iTunes, Ini Lirik Lagu You Calling My Name dari GOT7

Catat Rekor di Tangga Musik iTunes, Ini Lirik Lagu You Calling My Name dari GOT7

TRIBUN-TIMUR.COM- GOT7 resmi melakukan debut comebacknya.

Grup Kpop ini merilis lagu terbarunya bahkan catat rekor di tangga musik iTunes.

Lagu tersebut berjudul You Calling My Name GOT7 dan masuk dalam album ke-7

Dilansir dari Tribun Kaltim, album Call My Name dirilis 4 November 2019 dengan lagu utama You Calling My Name yang dapat di-download di sini.

Bahkan album Call My Name juga langsung menempati peringkat atas di berbagai tangga musik.

Rekor GOT7

Begitu dirilis pada tanggal 4 November 2019 pukul 6 sore waktu setempat, Call My Name langsung ke posisi kedua di Soribada dan nomor 6 di Bugs, nomor 15 di Genie, dan nomor 1 di Hanteo.

Bahkan lagu baru GOT7 menjadi nomor satu dalam daftar pencarian di Melon.

Di peringkat Artis Global Digital, GOT7 yang awalnya ada di peringkat 16 langsung naik ke posisi 1 di iTunes di 25 negara termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Inggris.