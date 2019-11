VIDEO: PLN Luncurkan Electricty on Demand, ini Penjelasan GM PLN UIW Sulselrabar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR MAKASSAR - PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, meluncurkan inovasi terbaru yaitu, Electricty on Demand (EL-OD), di Ballroom Four Points by Sherato, Senin (4/11/2019).

GM PLN UIW Sulselrabar, Ismail Deu menjelaskan, EL OD ini salah satu produk yang jadi harapan untuk masyarakat.

“Kami menangkap selama ini masyarakat dalam kebutuhan bisnisnya harus selalu menjadi pelanggan, bayar biaya penyambungan, nah kami mencari solusi untuk kebutuhan temporer," ujar Ismail.

Ini dikemas dengan harga yang menarik dan murah, dan sangat menguntungkan untuk pelanggan yang membutuhkan listrik dalam waktu tertentu.

EL-OD merupakan inovasi terbaru produk dan layanan khusus kelistrikan dari PLN Wilayah Sulselrabar.

Inovasi ini terdiri dari paket layanan Constructicon Package, Listrik Untuk Kaki Lima, Wedding Packages, dan Event Energize Your Event, untuk mudahkan kegiatan pelanggan di segala aktivitas.

Berikut penjelasan GM PLN UIW Sulselrabar, Ismail Deu. (tribun-timur.com)

