Desa Panaikang Pangkep Gelar Acara Pra Musrenbang

Pemerintah Desa Panaikang mengadakan kegiatan Pra Musrenbang di Baruga Sayang Desa Panaikang jl. Perikanan kp. Tuarang kec. Minasatene kab. Pangkep. Selasa (05/11/2019)

Kegiatan ini di mulai pukul 09.00 sampai selesai dan dihadiri oleh sejumlah pihak mulai dari Camat Minasatene H. Satria Hasan, SH, Kepala Desa Panaikang, Ketua dan anggota BPD, Pendamping Infrastruktur Kabupaten, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan sejumlah tokoh masyarakat.

H. Muh. Arif, SE selaku kepala desa panaikang mengatakan "kita 1 visi 1 misi untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi kebutuhan utama bukan yang untuk kepentingan pribadi"

Sambutan Camat Minasatene sebelum membuka acara mengatakan pilih yang menjadi skala prioritas, tidak semua bisa terealisasi karena keterbatasan anggaran.

Ada 3 peraturan mentri desa yang menjadi acuan:

1. Permendesa no. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa

2. Permendesa no. 17 tahun 2019 tentang pedomana umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

3. Permendesa no. 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa

Tujuan pelaksanaan Pra Musrenbang adalah menetapkan usulan yang ingin diprioritaskan di Musrenbang.

Badaruddin, ST selaku pendamping Infrastruktur Kabupaten mengatakan agar kedepannya setiap desa dapat membuat sistem informasi desa berbasis data agar kementrian mudah melihat informasi tentang desa dan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Harapannya semoga apa yang kita usulkan untuk pembangunan dapat tercapai tanpa ada hambatan karena ini menyangkut kepentingan kita bersama.

Citizen Reporter

Nurjannah

Operator Desa Panaikang

Melaporkan dari Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

A