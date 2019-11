Benarkah Indonesia dan Beberapa Negara di Asia Lainnya Terancam Tenggelam Tahun 2050?

TRIBUN TIMUR.COM, JAKARTA - Para peneliti dunia mengungkap negara Indonesia menjadi satu dari delapan negara di Asia yang terancam tenggelam pada tahun 2050 nanti.

Penelitian berjudul New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding yang diterbitkan di Nature Communications pada 29 Oktober 2019 lalu.

Para peneliti mengukur topografi garis pantai di seluruh dunia. Mereka menemukan bagaimana pemanasan global menyebabkan naiknya air laut dengan cepat selama beberapa tahun terakhir.

Diantara negara-negara di seluruh dunia yang diteliti, Asia akan menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya.

Negara-negara yang terdampak umumnya negara kepulauan.

Bakal ada 300 juta warga di Asia yang setidaknya merasakan banjir setahun sekali.

"Kami menemukan lebih dari 70 persen orang yang akan terdampak, tinggal di delapan negara di Cina, Bangladesh, India, Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Jepang," kata peneliti Scott Kulp dan Benjamin Strauss.

Laut di pesisir Bangladesh, India, Indonesia, dan Filipina bakal naik lima hingga 10 kali lipat di 2050.

Sementara di China angkanya tiga kali lipat, dan di Thailand 12 kali lipat.

Penelitian itu menyebut saat ini saja sudah banyak penduduk yang tinggal di area yang tanahnya berada di bawah permukaan laut Penurunan tanah yang paling ekstrem terjadi di pesisir Jakarta dan Tokyo.