Chord Gitar & Lirik Lagu November Rain - Guns N Roses, Cocok Mengawali Bulan November 2019

TRIBUN-TIMUR.COM,- Lagu November Rain milik Gun n Roses akan lebih cocok dinyanyikan untuk menemani awal bulan November.

Lagu yang dirilis pada 1992 dan langsung menempati hot 100 chart billboard ini adalah lagu yang harus kamu dengakan untuk mengawali bulan Novembermu.

Bekal Pilpres 2024? Anies Kian Tersudut Lem Aibon 2 Menteri Jokowi Tito Sri Mulyani Turun Tangan

Siapa Artis Inisial IS & B? 2 dari Puluhan Artis Prostitusi Segera Dijemput Polisi Bertarif Mahal

VIRAL Anak Selama 4 Tahun Kirim Pesan ke Mendiang Ayahnya, Dapat Balasan Tak Disangka

Video Klip November Rain ini juga meraih rekor karena sudah ditonton sebanyak 1 miliar kali.

November Rain, ditulis oleh Axl dan dirilis pada tahun 1992 adalah video pertama yang dibuat dari era untuk mencapai tonggak sejarah 1 miliar di YouTube

Dm C x4

F Dm

When I look into your eyes

C