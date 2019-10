Ikutan Lomba Esai Persahabatan Jepang - Indonesia untuk Siswa se-Sulsel, Berhadiah Pergi ke Jepang

TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Konsuler Jepang di Makassar kembali menggelar lomba penulisan esai persahabatan Jepang - Indonesia untuk siswa/i SMA sederajat se-Sulawesi Selatan ( Sulsel ).

Pada tahun 2019 ini, hadiah ditawarkan sangat menarik, yaitu perjalanan ke Jepang mengikuti program Jenesys.

Lomba ini dikhususkan untuk siswa/i SMA sederajat se-Sulawesi Selatan guna memromosikan persahabatan antar kedua negara di Asia ini.

Ingin ikut?

Segera tulis esai bertema Inspirasi Remaja untuk dan dari Jepang.

Tema ini terkait dengan apa yang bisa Indonesia pelajari dari Jepang dan apa yang bisa Jepang pelajari dari Indonesia.

Setelah ditulis, segera kirimkan esai kamu kepada Kantor Konsuler Jepang di Makassar paling lambat, 13 Desember 2019.

Penerimaan naskah esai dari peserta lomba dibuka sejak 14 Oktober 2019.

Jika juara, kamu berhak mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat, paket dari sponsor, souvenir Jepang, dll.

Khusus buat juara I, berhak mengikuti program Jenesys (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) di Jepang pada Februari 2020 selama sekitar 10 hari.