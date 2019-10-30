Liga 1 2019
SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE STREAMING TV Online Indosiar Madura United vs PS Tira Persikabo
Sedang Berlangsung Link Live Streaming TV Online Indosiar Madura United vs PS Tira Persikabo
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sedang Berlangsung Link Live Streaming TV Online Indosiar Madura United vs PS Tira Persikabo
Laga seru tersaji di pekan ke-25 Liga 2019 antara Madura United vs PS Tira Persikabo
Akses Link Live Score & Live Streaming lengkap daftar susunan pemain laga Madura United vs PS Tira Persikabo dapat disimak pada akhir artikel ini.
Laga Madura United vs PS Tira Persikabo berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (30/10/2019).
Pertandingan ini disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 18.30 WIB.
(Akses link Live Streaming terdapat diakhir artikel ini)
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Tuan rumah dalam laga kandangnya menurunkan M Ridho sebegai penjaga gawang utama.
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Lini belakang masih tetap menduetkan Ante Bakmaz serta Jaimerson Xavier di jantung pertahanan.
Adapun diposisi fullbek, Rasiman menempatkan Alfath Fathier serta Andik Rendika Rama.
Barisan gelandag ditempati oleh Slamet Nurcahyo, Zulfiandi serta Diego Assis.
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