Liga 1 2019

SEDANG BERLANGSUNG LINK LIVE STREAMING TV Online Indosiar Madura United vs PS Tira Persikabo

Sedang Berlangsung Link Live Streaming TV Online Indosiar Madura United vs PS Tira Persikabo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sedang Berlangsung Link Live Streaming TV Online Indosiar Madura United vs PS Tira Persikabo

Laga seru tersaji di pekan ke-25 Liga 2019 antara Madura United vs PS Tira Persikabo

Akses Link Live Score & Live Streaming lengkap daftar susunan pemain laga Madura United vs PS Tira Persikabo dapat disimak pada akhir artikel ini.

Laga Madura United vs PS Tira Persikabo berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (30/10/2019).

Pertandingan ini disiarkan langsung Indosiar mulai pukul 18.30 WIB.

(Akses link Live Streaming terdapat diakhir artikel ini)

LINK Live Score & Live Streaming TV Online Madura United vs PS Tira Persikabo, Akses di Sini via HP

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Tuan rumah dalam laga kandangnya menurunkan M Ridho sebegai penjaga gawang utama.

LINK Live Score & Live Streaming TV Online Madura United vs PS Tira Persikabo, Akses di Sini via HP

LINK Live Score & Live Streaming TV Online Mola TV Chelsea vs MU Piala Liga Inggris, Akses di Sini

Ashanty Usir Aurel dari Rumah, Bilang Anak Anang Hermansyah dan Krisdayanti Itu Pembangkang

Lini belakang masih tetap menduetkan Ante Bakmaz serta Jaimerson Xavier di jantung pertahanan.

Adapun diposisi fullbek, Rasiman menempatkan Alfath Fathier serta Andik Rendika Rama.

Barisan gelandag ditempati oleh Slamet Nurcahyo, Zulfiandi serta Diego Assis.

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PS Tira Persikabo
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Editor: Hasrul
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