Ride Thru, Layanan Service Cepat Sepeda Motor Honda Hadir di Palopo

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Guna meningkatkan pelayanan dan kualitas yang lebih baik bagi konsumen, Astra Motor Makassar selaku main dealer sepeda motor untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon meluncurkan layanan RIDE THRU.

Ride Thru merupakan layanan tanpa antre khusus bagi konsumen AHASS yang hanya perlu melakukan penggantian Oli, Aki, Ban atau spare part tertentu lainnya seperti Gear Set, Kampas Rem, Water Coolant, Busi, dan Saringan Udara.

Grand Opening RIDE THRU akan dilaksanakan pada tanggal 30-31 Oktober 2019 di AHHAS Daya Motor , Jl Jenderal Sudirman, Kota Palopo.

Baca: Siapa Calon Kapolri Idham Azis Pengganti Tito Karnavian? Pernah Buru Tommy Eks Ipar Prabowo Subianto

Baca: Selain Putri Anggota TNI Peluk, Temani Mayat Ibunya di Makassar, Ada Juga Bayi 7 Bulan di Surabaya

Baca: LENGKAP Pendaftaran CPNS 2019 di sscasn.bkn.go.id 11 November, Syarat, Dokumen,Cara Daftar di SSCASN

Pada Grand Opening tersebut juga akan ada promo menarik yaitu Gratis Jasa Penggantian Spare Part, serta diskon Oli mesin AHM Oil MPX2 hanya sebesar Rp 26 ribu untuk 50 konsumen pertama.

Manager Taechnical Service Department Astra Motor Makassar Ignatius Nindyatama mengatakan, AHASS merupakan pilihan utama konsumen Honda untuk merawat kendaraanya.

Baik itu untuk service berkala maupun penggantian sparepart. Khusus untuk konsumen yang ke AHASS hanya untuk service ringan, kami hadirkan layanan Ride Thru sehingga konsumen tidak perlu ikut antrian service reguler.

“Khusus di AHASS tertentu kami meng-Upgrade layanan PIT EXPRESS menjadi RIDE THRU yang lebih cepat, dimana internal prosesnya terpisah dengan reguler. Tujuannya konsumen mendapat dalam kemudahan proses servis, kecepatan pengerjaan, Dengan layanan ini konsumen kan jadi lebih cepat terlayani”, ujar Nindya.

Ini adalah Outlet RIDE THRU yang ke-4 untuk wilayah SulSelBarTra dan Ambon.

Oulet RIDE THRU Astra Motor Alauddin – Makassar – Sulawesi Selatan, Otlet RIDE THRU AHASS Fajar Tani – Polman – Sulawesi Barat, Outlet RIDE THRU Mesran Utama Motor – Kendari – Sulawesi Tenggara.

Outlet RIDE THRU Daya Motor Palopo – Palopo – Sulawesi Selatan.

"Dan akan kami susul Outlet RIDE THRU selanjutnya di Area Lain untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen di area-area yang membutuhkan layanan penggantian sparepart yang jauh lebih cepat dari sebelumnya," imbuhnya.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, @hamdansoeharto_

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: