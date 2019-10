Jelang Persebaya Kontra PSM, Wolfgang Pikal Mundur Via Twitter ke Publik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kursi panas pelatih Persebaya Surabaya ditinggal Wolfgang Pikal per Rabu (30/10/2019) atau sehari pascakalah dari PSS Sleman.

Pelatih Wolfgang menyatakan mundur usai meduduki kursi pelatih kurang lebih sebulan lamanya.

Melalui akun Twitter resmi Persebaya, video pernyataan mundur pria kelahiran Australia berdurasi 50 detik ini diunggah, Rabu sore pukul 15.50 Wita atau 14.50 WIB.

University Utara Malaysia Jajaki Kerjasama dengan Unismuh Makassar

Bocah EAB yang 3 Hari Bersama Mayat Ibunya Alami Demam, Kapolda Sulsel Bawakan Boneka

Penemuan Mayat Laki-laki Gegerkan Warga Desa Pattimpa Bone

Dalam video itu Wolfgang mengatakan. "Saya mau bilang terima kasih untuk Persebaya, saya mau bilang terima kasih untuk manajemen dan pemain Persebaya,” ujarnya.

”Hari ini, 30 Oktober 2019, saya mundur sebagai pelatih kepala Persebaya. Ini memang menjadi tanggung jawab pekerjaan sebagai head coach. Ini risiko dari pekerjaan dari pelatih,” tuturnya.

Pikal juga mengatakan, dia berharap Persebaya memiliki hal baik ke depan sepeninggalnya.

”Saya juga mau bilang ke depan Persebaya bisa maju lagi, bangkit lagi, dan berprestasi lagi,” tutur Pikal.

”Sebab, klub ini luar biasa dan manajemennya luar biasa. All the best untuk Persebaya,” ujarnya menambahkan.

Pikal baru empat kali mendampingi Persebaya pada Liga 1 2019 sejak resmi diangkat jadi sukses Djadjang Nurdjaman.

University Utara Malaysia Jajaki Kerjasama dengan Unismuh Makassar

Bocah EAB yang 3 Hari Bersama Mayat Ibunya Alami Demam, Kapolda Sulsel Bawakan Boneka

Penemuan Mayat Laki-laki Gegerkan Warga Desa Pattimpa Bone

Dia pertama mendampingi Persebaya pada laga 11 Oktober 2019 saat skuad Bajul Ijo ditahan tanpa gol tamunya, Borneo FC.