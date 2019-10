i3L Latih HR se-Sulsel Bangun Jaringan di Dunia Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) menggelar Human Resource (HR) Gathering, di Hotel The Rinra, Kamis (31/10/2019).

Kegiatan bertema “Membangun SDM Unggul Indonesia Maju”akan dihadiri 50 perwakilan HR se-Sulsel.

HR Gathering tersebut menghadirkan tiga pembicara yakni Proffesipnal HR Consultant Elaine Cynthia Engel, Vice President of Organizational Development Human Capital Strategy Kalla Group, Syamril, dan Genral Manager MAP Retail Academy Regina Kusuma Mutti.

Tak hanya HR Gathering, i3L juga menggelar Integrated Conference on Eurasia-Pacific Business Management (ICEPBM), pada 1 November.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari beberapa perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.

Mereka yakni Prof John selaku Visiting Professor at Royal Melbourne Institute of Technology and Co-Founder of BaliPay, Prof Kim Han perwakilan Victory University Wellington New Zealand, dan Dr Stefan Tomas Guntert dari University of Applied Science and Arts Northwestern Switzerland.

Head of Carrer Center and Corporate Affairs i3L, Eka Kurniawan mengatakan, kegiatan di Makassar ini sudah dilaksanakan dua tahun, dimana sebelumnya berlangsung di Papua.

"Kegiatan ini diikuti 50 peserta yang berasal dari perwakilan HR perusahaan yang memiliki fokus kerja perusahaan sama dengan i3L. Mereka akan diedukasi bagaimana membangun jaringan dengan dunia international," kata Eka kepada Tribun Timur, Rabu (30/10/2019).

Untuk kegiatan Conferences, lanjut Eka, pada event tersebut akan dipresentasikan 12 papers yang nantinya akan dipublikasikan di jurnal international.

"Ada 12 pembicara. Ada presentase project kolaborasi mahasiswa Swiss dan Indonesia. Proyek kita fokus ke komoditas lokal Makassar, seperti tourism, seafood, kacang-kacangan, dan lainnya," kata dia.

Indonesia International Institute for Life Sciences (i3L) adalah institusi pendidikan dan penelitian yang didedikasikan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian berkualitas yang berpusat di Jakarta.

Institut ini memiliki fasilitas-fasilitas satelit untuk penelitian laut, hutan, dan kesehatan, serta jaringan internasional yang terdiri dari pengajar berkelas dunia, pemimpin-pemimpin sektor swasta, dan berbagai mitra penelitian.

