Mengenal Sosok drg Muhammad Ruslin, Pernah Bercita-cita Jadi Perwira TNI Kini Jadi Dekan FKG Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Muhammad Ruslin merupakan dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial kini menjabat sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas).

Ia menyelesaikan pendidikan S1 Program Profesi Dokter Gigi FKG Unhas dan lulus tahun 2000.

Kemudian s2 Program Magister Kesehatan Program Studi Ilmu Kedokteran Dasar Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2009.

Dilanjutkan Spesialis (Sp-1), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut dan

Maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2009.

Ditetapkan sebagai konsultan (Sp-2) di Surabaya pada 5 Juni 2017 dan menyelesaikan S3, di Ph D Program at Department Oral and Maxillofacial Surgery/Oral Pathology, VU University Medical Center/Academic Center for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam, The Netherlands.

Masa kecil

Direktur RSGM Unhas, drg Muhammad Ruslin MKes, Sp BM (K) menyerahkan sembako kepada warga yang hadir pada Bazar Murah di RSGM Unhas, Kamis (7/6/2018) (HANDOVER)

Semasa kecil pria kelahiran Pangkajene, 2 Juli 1973 ini pernah bercita-cita menjadi seorang perwira TNI.

Impian tersebut lantaran Ruslin lahir dari keluarga militer.

“Ayah saya seorang prajurit TNI,” katanya saat ditemui Tribun Timur di FKG Unhas, Senin (28/10/2019).