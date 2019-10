VIDEO: Sun Summit By Riza Rozana Bakal Rayakan 1 Dekade di Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Suasana jumpa pers Sun Summit By Riza Rozana di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Jumat (25/10/2019).

Pada acara ini, Sun Summit By Riza Rozana memaparkan mengenai perayaan 10 tahun berkarya di diselenggarakan di Makassar.

owner Sun Summit, Riza Rozana mengatakan, hajatan meriah satu dekade ini akan dihadiri 500 pelanggan loyal, Minggu (27/10/2019) mulai pukul 19.00 wita.

Mulai dari Makassar serta sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan, ataupun beberapa kota lainnya.

"Peringatan satu dekade sun summit nantinya dikemas dengan berbagai rangkaian acara, salah satu launching produk," katanya, Jumat (25/10/2019).

Menurutnya, busana yang meliputi busana syari'i, gaun glamor dan vintage ditampilkan pada fashion show ialah 35 model.

"Soal desain, konsep tentunya sesuai dengan khas yang selama ini sun summit," ujarnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur @umaconcit

