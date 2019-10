The Independent

Pimpinan ISIS Abu Bakar al Baghdadi Dikabarkan Tewas Karena Serangan Amerika Serikat di Suriah

Suatu operasi telah terjadi dengan menargetkan pemimpin teroris ISIS

Operasi terjadi di Provinsi Idlib, barat laut Suriah dan dilakukan oleh pasukan operasi khusus

Apakah berhasil menangkap atau membunuh pimpinan ISIS?

TRIBUN-TIMUR.COM - Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah melakukan serangan di Suriah dan menargetkan pemimpin Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), Abu Bakar al Baghdadi.

Dikutip Tribunnewswiki.com dari The Guardian pada Minggu (27/10/2019), seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Reuters bahwa suatu operasi telah terjadi dengan menargetkan pemimpin teroris itu.

Tetapi tidak mengatakan apakah itu berhasil menangkap atau membunuhnya.

Menurut Newsweek, telah mendapatkan kabar dari seorang pejabat Angkatan Darat AS yang memberi pengarahan tentang serangan itu bahwa Abu Bakar al Baghdadi telah mati.

Pimpinan ISIS Abu Bakar al Baghdadi Dikabarkan Tewas Karena Serangan Amerika Serikat di Suriah (The Independent)

Dikatakan operasi itu terjadi di Provinsi Idlib, barat laut Suriah dan dilakukan oleh pasukan operasi khusus setelah menerima intelijen yang bisa ditindaklanjuti.

Mengutip dua pejabat senior administrasi, The New York Times melaporkan bahwa pasukan komando operasi khusus AS telah melakukan serangan berisiko di Surah pada hari Sabtu (26/10/2019) terhadap pemimpin teroris seniorr di sana.

