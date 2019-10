Perjalanan Karier Kim Woo Seok yang Berulang Tahun Hari ini, Hingga Banjiri Ucapan di Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM - Kim Woo Seok berulang tahun ke-23 pada 27 Oktober 2019 hari ini.

Penggemarnya pun merayakan hari kelahiran member X1 ini di Twitter dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Sejumlah tagar ucapan untuk Kim Woo Seok pun menjadi trending di Twitter.

Sebuah tagar yang diterjemahkan menjadi “ We love Kim Woo Seok's ulang tahun ”berada di No. 2 dalam daftar, #HAPPY_WOOSEOK_DAY di No. 5, dan sebuah tagar yang diterjemahkan menjadi“ Selamat Ulang Tahun untuk Woo Seok tercinta kami ”di No. 8.

Melansir dari wikipedia Kim Woo Seok juga dikenal dengan nama panggung Wooshin adalah penyanyi Korea Selatan.

Dia memulai debutnya sebagai anggota band Korea Selatan UP10TION pada tahun 2015.

Pada tahun 2019, ia menjadi terkenal setelah finis kedua di Produce X 101, yang membuatnya menjadi anggota X1.

Masa muda

Kim Woo Seok lahir pada tanggal 27 Oktober 1996 di Distrik Daedeok, Daejeon, Korea Selatan. Dia adalah satu-satunya anak di keluarganya.