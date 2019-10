Bukan Atta Halilintar atau Ria Ricis,Ini Youtuber dengan Pendapatan Tertinggi per Bulan di Indonesia 

Di Indonesia, banyak selebritis pun terjun menjadi Youtuber.



Seperti Raffi Ahmad termasuk Atta Halilintar dan Ria Ricis yang lebih dulu terjun dan memiliki jumlah subscriber terbanyak.



Dilansir dari Tribunnews, meski Atta Halilintar dan Ria Ricis dijuluki King of YouTube dan Queen of YouTube, namun mereka rupanya tidak berada di urutan pertama.

Ekspresi heran Baim Wong dan istrinya Vaula (Instagram Baim Wong @baimwong)

Menjadi seorang Youtuber, selain bisa menyalurkan hobi atau bersenang-senang dengan kameranya, mereka juga akan mendapatkan penghasilan dari video yang dibuatnya.Prank, vlog, cover musik, seakan sudah menjadi konsumsi sehari-hari.Youtuber, content creator, vlogger, atau apa pun sebutannya, sudah bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan.Bagaimana tidak, YouTube memang memberikan iming-iming penghasilan yang menggiurkan, hingga miliaran rupiah dalam sebulan."Jangan lupa subscribe!" begitulah biasanya Youtuber memulai atau mengakhiri videonya. Seakan subscriber yang menjadi penunjang utama karier mereka.Namun siapa sangka, subscriber terbanyak tidak berarti berpenghasilan paling banyak.Angka subscriber tidak berbanding lurus dengan angka pundi rupiah yang masuk kantong Youtuber.Kompas.com merangkum lima Youtuber Indonesia berpenghasilan tertinggi saat ini.Urutan tersebut ditentukan oleh situs penghitung perkiraan pendapatan akun YouTube, Nox Influencer, per 7 Oktober 2019.Yaitu dengan mengalikan rata-rata estimasi Cost Per Mile (CPM) terendah dan CPM tertinggi suatu akun, dengan jumlah viewer yang didapatkan Youtuber per hari.Nah, ini lima Youtuber Indonesia yang memiliki penghasilan tertinggi.