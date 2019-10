PT Vale Raih Peringkat Indonesia Green Company, Juara Berapa?

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - PT Vale meraih peringkat 3 dari 10 perusahaan dalam ajang Indonesia Green Company Award (IGCA) 2019 yang diselenggarakan oleh majalah SWA, di Hotel Shangrila, Jakarta (22/10/2019).

Selain IGCA, juga diberikan anugerah SRI KEHATI Apreciation sebagai satu kesatuan acara.

Ketua dewan juri IGCA, Emil Salim mengatakan, kesepuluh perusahaan dinilai telah melakukan beyond the call of business sehingga menjadi green company.

PT Vale dinilai dewan juri telah membangun dan tumbuh di tengah situasi yang sulit, yakni mudahnya pecah konflik lokal, namun perusahaan konsisten merangkul masyarakat, setapak demi setapak.

Penggunaan energi terbarukan tidak hanya diperuntukkan bagiperusahaan semata, melainkan juga dinikmati oleh masyarakat.

Senior Manager of Tax PT Vale Chandra Yudha mengatakan penghargaan itu menjadi tantangan PT Vale agar ke depan lebih baik lagi.

“Lebih daripada itu, prestasi ini berkat komitmen bersama, di semua lini dari atasan hingga bawahan,” kata Chandra yang mewakili perusahaan menerima penghargaan tersebut.

Chief Editor SWA Kemal Gani mengatakan, IGCA yang sudah berlangsung sejak 2012 diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berkomitmen menjalankan triple bottom line.

"Selain menguntungkan secara bisnis, perusahaan berkomitmen membangun prinsip sustainability dan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik," kata dia.

Penilaian IGCA mengacu pada Boston Consulting Group tentang green company, yakni principle, process, product & promotion.