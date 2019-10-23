Lirik Lagu Selena Gomez 'Lose You To Love Me' Lengkap Terjemahan, Disebut Sindir Justin Bieber
Lirik Lagu Selena Gomez 'Lose You To Love Me' Lengkap Terjemahan, Disebut Sindir Justin Bieber
TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan kekasih Justin Bieber yang kini sudah menikah dengan model Hailey Bieber, Selena Gomez akhirnya merilis lagu terbarunya setelah beberapa waktu lalu vakum.
Lagu dengan judul Lose You To Love Me itu dirilis Rabu (23/10/2019) di akun YouTube nya Selena Gomez.
Dan hingga sore ini, video yang dibuat sangat sederhana itu hanya dengan menampilkan wajah Selena, sudah ditonton 2 juta kali sejak di upload 5 jam lalu. juga Trending Topic YouTube Music.
Setelah lagu ini keluar, banyak menduga jika itu ditujukan untuk Justin Bieber.
Terlihat dari lirik lagunya yang sangat dalam. Di akhir lirik dia mengucapkan selamat tinggal
Apalagi di video klipnya itu, Selena Gomez berada di kegelapan.
Berikut ini Lirik lagu Lose You To Love Me lengkap terjemahannya
Lose You To Love Me - Selena Gomez
You promised the world and I fell for it
I put you first and you adored it
Set fires to my forest
And you let it burn
Sang off-key in my chorus
'Cause it wasn't yours
I saw the signs and I ignored it
Rose-colored glasses all distorted
Set fire to my purpose
And I let it burn
You got off on the hurtin'
When it wasn’t yours, yeah
We'd always go into it blindly
I needed to lose you to find me
This dancing was killing me softly
I needed to hate you to love me, yeah
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