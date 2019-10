4 Dosen Fakultas Kedokteran UMI Sampaikan Presentasi di Oral International di ICME Pakistan

Rachmat Faisal Syamsu

Kepala Bagian Penelitian RS Ibnu Sina

Melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan

EMPAT dosen sekaligus pimpinan Fakultas Kedokteran UMI ( Universitas Muslim Indonesia), berhasil lolos melakukan presentasi di Oral International, di Islamabad University, Islamabad, Pakistan.

Mereka terdiri Prof Syarifuddin Wahid sebagai Dekan, Dr dr Nasrudin AM SpOG sebagai Wakil Dekan I, dr Syamsu Rijal SpPA sebagai Wakil Dekan III, dr Shulhana Mokhtar M Med Ed sebagai Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran, dan Dr dr Shofiyah Latief SpRad sebagai Ketua Program Studi Profesi Dokter.

Presentasi ini dalam rangka mengikuti kegiatan International Conference on Medical Education ( ICME ), Sabtu - Selasa (19-22/10/2019), di Pakistan - China Friendship Center, Islamabad, Pakistan.

Adapun judul materi dipresentasikan, yakni:

1. Evaluation of Blocks Implementation: Level of Students Satisfaction on Learning Processes and Achieved Learning outcomes oleh Shulhana Mokhtar,

2. Primary Healty Center Contributions Toward Achievement of the Clinical Competencies, of Medical Student oleh Shofiyah Latief,

3. Factor Analysis Correlated to Jobs Satisfaction of Doctor's Specialist Obstetrics and Gynecology in Section Caesarean Action on the National Health Insurance System oleh Nasrudin AM,