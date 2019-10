VIDEO: Ini Wajah-wajah Pencuri Berhasil Ditangkap dalam Operasi Sikat Lipu 2019 Polres Wajo

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Sebanyak 17 pelaku kriminal di Kabupaten Wajo ditangkap selama Operasi Sikat Lipu 2019 Polres Wajo.

Pelaku tersebut merupakan pelaku curnak, pelaku curanmor, pelaku pencurian mesin pompa air dan mesin perahu, serta pelaku pencurian emas.

Baca: Nadiem Makarim Terima Tawaran Jokowi Jadi Menteri, Ini Dua Bos Baru GoJek & Pembagian Tugasnya

"Selama 19 hari operasi Sikat Lipu, Polres Wajo berhasil mengungkap 3 target operasi dan 14 non target operasi," kata Kabag Ops Polres Wajo, Kompol Muhammad Jazardi.

Mereka adalah KB (57), BH (30), JM (30), AR (25), AM (35), DM (24), MT (30), MM (35), RS (19), BD (26), AM (32), SR (31), HT (47), AM (35), MA (40), BH (30), dan AY (30).

Baca: BTN Optimis Salurkan Kredit Rp7 Triliun Hingga Akhir Tahun

"Operasi Sikat Lipu sendiri akan berlangsung hingga 23 Oktober besok," kata Kompol Muhammad Jazardi.

Lebih lanjut, terhadap para pelaku yang diamankan selama Operasi Sikat Lipu 2019, terancam pidana 7 tahun penjara.

Baca: Gulai Kepala Ikan di Sky Lounge Karebosi Condotel, Hanya Rp 40 Ribu

"Kita kenakan pasal 363 KUHP, karena semua pencurian, maksimal hukuman 7 tahun penjara," kata Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Bagas Sancoyoning Aji.

Dari operasi tersebut, sejumlah barang bukti diamankan aparat kepolisian.

Seperti 6 unit sepeda motor, 12 mesin, dan 1 mobil yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Baca: Prabowo Calon Menhan Jokowi, Bagaimana Nasib Sandiaga Uno? Tak Dipanggil ke Istana, Unggah Ini