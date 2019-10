Operasi Sikat Lipu 2019 di Wajo, 17 Pelaku Terancam Tinggal di Bui Selama 7 Tahun

TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Sebanyak 17 pelaku kriminal di Kabupaten Wajo ditangkap selama Operasi Sikat Lipu 2019 Polres Wajo.

Pelaku tersebut merupakan pelaku curnak, pelaku curanmor, pelaku pencurian mesin pompa air dan mesin perahu, serta pelaku pencurian emas.

"Selama 19 hari operasi Sikat Lipu, Polres Wajo berhasil mengungkap 3 target operasi dan 14 non target operasi," kata Kabag Ops Polres Wajo, Kompol Muhammad Jazardi.

Mereka adalah KB (57), BH (30), JM (30), AR (25), AM (35), DM (24), MT (30), MM (35), RS (19), BD (26), AM (32), SR (31), HT (47), AM (35), MA (40), BH (30), dan AY (30).

"Operasi Sikat Lipu sendiri akan berlangsung hingga 23 Oktober besok," kata Kompol Muhammad Jazardi.

Lebih lanjut, terhadap para pelaku yang diamankan selama Operasi Sikat Lipu 2019, terancam pidana 7 tahun penjara.

Polres Wajo merilisi ungkapan selama Operasi Sikat Lipu 2019, Selasa (22/10/2019). (TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN)

"Kita kenakan pasal 363 KUHP, karena semua pencurian, maksimal hukuman 7 tahun penjara," kata Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Bagas Sancoyoning Aji.

Dari operasi tersebut, sejumlah barang bukti diamankan aparat kepolisian.

Seperti 6 unit sepeda motor, 12 mesin, dan 1 mobil yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. (TribunWajo.com)

Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja

