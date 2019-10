Bahayanya Gangguan Mental BDP Seperti Ariel Tatum, Bisa Bikin Bunuh Diri, Kenali Gejala! 

Bahayanya Gangguan Mental BDP Seperti Ariel Tatum, Bisa Bikin Ingin Bunuh Diri, Kenali Gejala!

TRIBUN-TIMUR.COM - Diketahui aktris Ariel Tatum mengakui dirinya tengah mengalami gangguan kesehatan mental.

Ia tengah berusaha mengobati dan mengurangi gejala gangguan tersebut.

Ariel mengaku mengidap Borderline Personality Disorder (BPD) atau gangguan kepribadian ambang.

Keterbukaan masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan mental dan memproteksi diri sendiri membuat gadis 22 tahun ini tergerak untuk buka suara tentang penyakitnya.

"Aku tersentuh untuk, kayaknya sudah saatnya cerita what I've been through, pengalaman aku sendiri, and do something about it," kata Ariel Tatum.

Ariel bercerita, ketika masih berjuang untuk melawan gangguan mental BPD, Ariel nyaris berulang kali melakukan percobaan bunuh diri.

Namun Ariel berkata, masalah gangguan mental bukanlah sesuatu yang tabu.

Dia justru mengajak agar semua orang peduli, karena hal ini dapat dialami siapa saja, termasuk orang terdekat Anda.

"Aku ingin membantu masyarakat Indonesia mematahkan stigma itu sendiri di mana ngomongin kesehatan mental itu apaan sih?" kata Ariel Tatum.